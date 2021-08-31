Сеул, 31 августа, 2021, 15:59 — ИА Регнум. В первой половине 2021 года средняя скорость загрузки данных по сети пятого поколения 5G в Южной Корее составила 808,45 мегабит в секунду (Мбит/с). Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства науки и информационно-коммуникационных технологий.

Технология 5G

Известно, что во второй половине 2020 года средняя скорость составляла 690,47 Мбит/с.

Известно, что самая высокая средняя скорость по стране была зафиксирована у оператора SK Telecom (923,2 Мбит/с). За ним следуют KT (782,21 Мбит/с) и LG Uplus (719,94 Мбит/с).

Сеть пятого поколения 5G полностью доступна в семи крупных городах страны, включая Сеул, а покрытие в других регионах обеспечено в густонаселённых районах.

По состоянию на июнь 2021 года, абонентами сети 5G являются около 16,5 млн южнокорейцев, что составляет 23% от общего числа абонентов мобильных сетей.

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