Москва, , 15:56 — REGNUM Работа по урегулированию отношений между Арменией и Азербайджаном будет продолжена. Об этом 31 августа заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции глав МИД РФ и Армении.

«Особое внимание уделили задаче укрепление мира, безопасности и стабильности в Закавказье. Подробно рассмотрели ход трёхсторонней договорённости лидеров России, Армении и Азербайджана 9 ноября прошлого года, которые позволили остановить конфликт и перевести его в русло политического урегулирования», — заявил Лавров.

«Договорились не ослаблять внимание к усилиям по устранению взаимных раздражителей в отношениях Еревана и Баку, включая окончательное решение вопроса об освобождении армянских пленных, передачу карт минных полей», — указал он.