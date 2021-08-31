Москва, 31 августа, 2021, 15:54 — ИА Регнум. В Греции министром туризма назначен Василис Кикилиас. Соответствующие кадровые перестановки сделал премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, сообщил в Ассоциации туроператоров России (АТОР)

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По мнению экспертов, это одно из самых неожиданных назначений в правительстве Греции. Ранее Кикилиас два года возглавлял министерство здравоохранения Греции.

Некоторые наблюдатели предполагают, что с приходом Кикилиаса, который был инициатором усиления санитарных мер из-за коронавируса, ограничения для туристов могут быть ещё ужесточены.

ИА REGNUM ранее сообщало, министр туризма Грецию Харис Теохарис в июле заявлял, что открытие туризма в страну не влияет на рост числа новых случаев заражения коронавирусом.

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