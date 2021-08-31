Москва, 31 августа, 2021, 16:00 — ИА Регнум. Пользователи Instagram, не указавшие дату рождения в разделе с личной информацией, не смогут войти в эту социальную сеть. Сообщение об этом опубликовано на сайте корпорации Facebook.

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В Facebook пояснили, что намерены защитить юных пользователей соцсети. Для этого нужно разработать новые функции, поэтому нужны данные о возрасте пользователей.

Сначала пользователям будут напоминать о незаполненной дате при входе в приложение и при обращении к публикациям деликатного характера. Если человек так и не укажет свой возраст, доступ в Instagram для него ограничат.

Как сообщало ИА REGNUM, к концу августа мессенджер Telegram в магазинах мобильных приложений скачали более миллиарда раз.

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