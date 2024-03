Лос-Анджелес, США, 31 августа, 2021, 15:53 — ИА Регнум. Потоковый сервис Disney Plus снимет новый фильм по классическому комиксу Дэйва Стивенса «Ракетчик». Об этом 31 августа сообщает портал Deadline.

Walt Disney

Новая картина будет называться «Возвращение ракетчика» (The Return of the Rocketeer), в качестве продюсеров проекта выступят Дэвид и Джессика Ойелоуо («Сельма»), сценарий напишет Эдвард Рикурт («Иллюзия обмана»). Пока нет информации о том, будет ли Дэвид Ойелоуо сам сниматься в новом фильме.

Отмечается, что будущий кинокомикс получит новую историю, по сценарию Рикурта, в центре повествования будет находиться бывший лётчик, который примет эстафету от супергероя прошлого.

Напомним, в 1991 года режиссёр Джо Джонстон выпустил первую киноадаптацию «Ракетчика». Главную роль в ней исполнил Билли Кэмпбэлл, в фильме также снялись Дженнифер Коннелли, Тимоти Далтон и Алан Аркин.