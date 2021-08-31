Тверь, 31 августа, 2021, 15:51 — ИА Регнум. Поддержку семей с детьми расширяют в Тверской области в рамках национального проекта «Демография». В регионе строятся новые дошкольные учреждения, спортивные объекты. Реализация национального проекта «Демография» в Тверской области обсуждалась на заседании правительства Тверской области, которое 31 августа провёл губернатор Игорь Руденя. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе облправительства.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя

«Президент России Владимир Путин заявил, что крепкая, благополучная семья, в которой растут двое, трое, четверо и больше детей, должна быть образом будущего нашей страны. Глава государства подчеркнул: чтобы рождалось как можно больше детей, людям, семье нужна хорошая работа, доступное жильё, образование, здравоохранение и уверенность в завтрашнем дне», — сказал Игорь Руденя.

В Тверской области реализуется пять направлений национального проекта «Демография», в числе ключевых — поддержка семей при рождении детей. В регионе, в частности, предусмотрены выплаты при рождении первого и третьего ребенка, региональный материнский капитал, помощь в погашении ипотеки молодым семьям, подарочные наборы новорожденным и другие. Будущие мамы получают адресную помощь на проезд до медучреждений и на полноценное питание. Предусмотрена помощь при приобретении многодетными родителями автомобиля, действует поддержка в подготовке детей к школе. Ответственный подход к воспитанию и активность многодетных семей поощряется присвоением почетных знаков «Слава матери» и «Слава отца», премии «Семья года», участием в конкурсе «Лучшее семейное подворье».

Губернатор назвал в числе особо востребованных мер поддержки выдачу сертификатов на приобретение автомобилей, а также выплаты на погашение ипотеки. Игорь Руденя поручил обеспечить финансирование этих мер поддержки в объеме, необходимом для предоставления максимально возможному числу семей.

Также в Верхневолжье продолжается строительство детских садов. В 2020 и 2021 годах новые учреждения открыты в Твери, Лихославле, Торжке, поселках Ривицкий Максатихинского района и Эммаусс Калининского района. В текущем году планируется открыть шесть детских садов в Твери, Вышнем Волочке, Торопце, селе Бурашево Калининского района. Три учреждения уже готовы принять дошколят. Всего за два года в регионе вводят свыше 1460 новых дошкольных мест, в том числе 260 ясельных. Для повышения уровня информированности жителей о существующих возможностях получения помощи в Тверской области действует, пока в тестовом режиме, портал «Семейный помощник», где можно в том числе здесь можно задать вопросы о направлениях поддержки.

В рамках нацпроекта решаются вопросы укрепления здоровья и увеличения продолжительности жизни граждан, приобщения людей к здоровому образу жизни, занятиям физкультурой. В том числе это проведение профосмотров и диспансеризации для представителей старшего поколения, создание новых спортивных объектов. В Тверской области ведется установка площадок ГТО и открытых спорткомплексов. В 2021 году предусмотрено создание 24 плоскостных сооружения. Строятся гребные базы на Тверце и Волге, заработал тренировочный центр стрелковых видов спорта «Березино». Еще одним крупным объектом станет футбольный манеж в Твери. Всего по национальному проекту в Тверской области введут около 300 новых спортивных объектов.