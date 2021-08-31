Лондон, 31 августа, 2021, 15:59 — ИА Регнум. Британская компания Lotus представит в течение ближайших пяти лет четыре новых электромобиля. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Lotus Электромобили Lotus

В следующем году Lotus выпустит кроссовер класса E, который на данный момент известен под заводским индексом Type 132.

Через два года компания представит четырехдверное купе. В 2025 году будет выпущен компактный кроссовер сегмента D, который будет напоминать Porsche Macan. В 2026 году дебютирует электрический спорткар Lotus на основе архитектуры E-Sports. Данная платформа — это совместная разработка Lotus и Renault.

Новая «тележка» Lotus позволит выпускать модели с различным размером колесной базы в диапазоне от 2889 до 3100 мм. Платформа поддерживает 800-вольтовую электросистему. На нее можно ставить батареи емкостью от 92 до 120 киловатт-часа.

Выпуск новых электрокаров Lotus будет осуществляться на новом предприятии компании в Ухане (Китай). Завод находится на этапе строительство. В него уже вложено свыше 1,2 млрд долларов.

Напомним, компания Volvo планирует представить в России два новых электрокара — электрокроссовер XC40 Recharge и электрический купеобразный кроссовер C40 Recharge.

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