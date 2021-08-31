Варшава, , 15:45 — REGNUM Правительство Польши приняло решение обратиться к президенту страны с просьбой о введении чрезвычайного положения на 30 дней в приграничной полосе с Белоруссией. Об этом 31 августа на своей странице в Twitter сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Граница Польши и Белоруссии Beentree

Отмечается, что чрезвычайное положение в случае его принятия главой государства будет охватывать 115 населенных пунктов в Подляском воеводстве и 68 населенных пунктов в Люблинском воеводстве.

«У людей, проживающих там, сохранится возможность проводить массовые собрания. Но будут введены строгие правила касательно права на владение оружием и боеприпасами. Если речь идет о появлении в приграничной зоне людей, которые там не прописаны, то в этом случае будут введены далеко идущие ограничения и наказания», — заявил Моравецкий.

Тем временем, по его словам, лица, которые «организовывают различного рода хепенинги у границы, которые уничтожают приграничные ограждения, не смогут перемещаться в этой зоне».

Режим чрезвычайного положения может быть введен в Польше только после соответствующего указа президента республики.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние несколько месяцев польские пограничники наблюдали рост числа нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, прибывающих в Польшу с территории Белоруссии. По словам представителей польских властей, в приграничной полосе белорусско-польской границы из-за роста нелегальной миграции установлено более 100 километров новых ограждений. При этом в ближайшее время будут проложены еще 50 км. На помощь пограничникам направилось около тысячи военнослужащих.