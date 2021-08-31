Москва, 31 августа, 2021, 15:44 — ИА Регнум. Заявление главы Минвостокразвития России о том, что существующая система перераспределения налогов между центром и регионами безнадежно устарела, абсолютно верное, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко.

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«Именно концентрация основных денежных ресурсов в федеральном центре приводит сейчас к тому, что в Москве сосредоточено основное количество офисов крупнейших корпораций.

Именно в обеих столицах оседает значительная часть налоговых поступлений, жители регионов всячески стремятся приехать работать и жить в Москву или Санкт-Петербург, что вызывает на том же Дальнем Востоке существенные демографические проблемы.

И просто призывы не уезжать в мегаполисы Центральной России, равно как и программы «Дальневосточного гектара» или «Северного гектара», ситуацию в корне изменить не могут.

вот перераспределение доходов между федеральным центром и регионами в пользу последних способно дать толчок к развитию удаленных от столицы городов.

Сейчас проблема регионов России стоит крайне остро. Многие из них хронически пребывают в состоянии глубоко дефицитных бюджетов, с колоссальным соотношением госдолга к валовому региональному продукту, нехваткой квалифицированных кадров и постоянным недофинансированием.

Пора уходить от ставшей уже мемом формулы, что Москва и Россия — это два разных государства. И сформировавшиеся перекосы в значительной степени можно нивелировать именно за счет пересмотра системы распределения налоговых поступлений», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Минвостокразвития Алексей Чекунков счёл нужным перераспределить доходы в регионы России.

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