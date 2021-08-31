Варшава, , 15:41 — REGNUM Пресс-секретарь Европейской комиссии Петер Стано во время брифинга 31 августа заявил, что Европейский союз официальной осуждает действия белорусских властей по ликвидации негосударственного союза работников СМИ республики — Белорусскую ассоциацию журналистов, передает Polskie Radio.

Журналисты Esther Vargas

«Ликвидация Белорусской ассоциации журналистов вписывается в систематические и постоянные репрессии в отношении всех независимых активистов, политиков и журналистов Белоруссии. Среди 649 граждан этой республики, признанных политическими узниками, 27 являются сотрудниками СМИ», — отметил пресс-секретарь Европейской комиссии Петер Стано.

Напомним, 27 августа белорусские власти распорядились закрыть Белорусскую ассоциацию журналистов — крупнейшую негосударственную организацию журналистов в стране. В республике также действует государственный Белорусской союз журналистов.