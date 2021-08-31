Москва, , 15:39 — REGNUM Состояние украинской политической системы постоянно ухудшается. Об этом 31 августа заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции глав МИД РФ и Армении.

«Каждый киевский режим все тупиковее и тупиковее. Уже даже не знаю, чего ожидать», — заявил Лавров», — заявил Лавров.

«Одна из крупных проблем нынешней украинской власти заключается в том, что она последовательно, упорно объявляет санкции против своих собственных граждан», — указал он.

Он отметил, что на Украине существуют списки лиц, против которых введены санкции.

«Никто из наших западных коллег не обращает внимание на вопиющие нарушения элементарных прав человека», — добавил Лавров.