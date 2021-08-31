Москва, 31 августа 2021, 15:38 — REGNUM Южная Корея в настоящее время стала более проамериканской страной, чем Япония. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 августа заявил профессор университета «Кунмин» (Южная Корея) Андрей Ланьков.
«Это однозначно более проамериканское государство, чем Япония, — сказал Ланьков. — И это притом, что в Южной Корее были (10−15 лет назад) достаточно сильные антиамериканские настроения. Но сейчас они почти исчезли. Они локализованы только в одной возрастной группе — это те, кому сейчас от 50-ти до 60-ти лет. Исследования социологов однозначно показывают, что Южная Корея после некоторого перерыва снова входит в первую «двойку», «тройку», «пятерку» самых проамериканских стран мира. Причем это не только настроение элиты, но и большинства населения. Даже оппозиция в общем ориентируется на американских левых».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ланьков рассказал, как Северная Корея может повлиять на итоги выборов в Южной Корее.
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