Москва, 31 августа, 2021, 15:37 — ИА Регнум. Основной фактор, способствующий в РФ росту долговой нагрузки, — это неопределенность в экономике. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 августа заявил доцент кафедр финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Аяз Алиев. Так он прокомментировал опасения ЦБ РФ по поводу роста проблемной задолженности.

Долги

«Основной фактор, способствующий росту долговой нагрузки, — это неопределенность в экономике, — сказал Алиев. — А сама неопределенность — это следствие пандемии, сокращения доходов населения, падения деловой активности в стране. При этом стоит указать на то, что низкие процентные ставки на рынке привели к кредитному буму. ЦБ уже отреагировал тем, что начал ограничивать выдачу рискованных кредитов и повысил ставки на рынке».

По его словам, одной из причин роста проблемной задолженности в РФ стала неэффективная работа программ реструктуризации.

«Несмотря на снижение влияния пандемии, проблемная задолженность еще будет расти, так как нет полного восстановления в экономике», — сказал Алиев.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Олег Комолов заявил, что в России долговая нагрузка на граждан растет вследствие падения реальных располагаемых доходов.