Таллин, 31 августа, 2021, 15:36 — ИА Регнум. Парки центрального района Кесклинн столицы Эстонии начали патрулировать не только экипажи муниципальной полиции, но и охранной фирмы. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Таллина, отметив, что договор подписан с компанией AS G4S Eesti.

Алексей Лазарев В парке

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Усиленная охрана парков продлится до 19 сентября и связана с началом нового учебного года в стране. Под охрану взяты парк Таммсааре, горка Мусумяги и Харью, парк Канути, зеленая зона Раннавярава, сад Маргареэта, бастион Скооне, Башенная площадь и парк Шнелли.

«К сожалению, в хорошую погоду по вечерам работы у патрулей много — в основном это связано с употреблением алкоголем как молодыми людьми, так и взрослыми. Особенно важно обращать повышенное внимание на безопасность в начале школьного года», — сообщила старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.

Пешие патрули, состоящие из двух охранников, патрулируют парки каждый вечер в течение шести часов. В случае чрезвычайной ситуации фирма будет отправлять на место дополнительный экипаж, чтобы быстро и эффективно разрешить ситуацию.