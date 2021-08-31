Москва, , 15:34 — REGNUM Северная Корея может откликнуться на предложения Сеула о возобновлении отношений, чтобы повысить шансы южнокорейского президента Мун Чжэ Ина сохранить пост главы государства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 августа заявил профессор университета «Кунмин» (Южная Корея) Андрей Ланьков.

Флаги КНДР John Pavelka

«В Южной Корее надвигаются выборы, и Пхеньян оказывается в неоднозначном положении. С одной стороны, в Пхеньяне понимают, что если Северная Корея примет какие-то из южнокорейских предложений, то в таком случае администрация Мун Чжэ Ина и его партия наберет немалые очки, — сказал Ланьков. — И таким образом согласие на сотрудничество будет политическим подарком Мун Чжэ Ину и его команде. С другой стороны, в Пхеньяне однозначно предпочитают Мун Чжэ Ина его противникам из правоконсервативной оппозиции. Следует понимать, что если Мун Чжэ Ин в целом проамериканский, то его противники настроены истово проамерикански».

По словам Ланькова, трудно в крупной современной стране найти еще одну силу, которая была бы столь однозначно настроена на союз с США.

«И поддержка этой силы в стране очень велика, — сказал Ланьков. — Результаты выборов непредсказуемы. И в Пхеньяне могут решить принять некоторые предложения Юга просто для того, чтобы повысить шансы на то, что на следующих выборах победит представитель нынешней правящей партии. А победа консерваторов будет означать то, что Юг будет занимать по отношению к Северу однозначно враждебную и изоляционистскую позицию. Это основная установка нынешних правых».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ланьков рассказал, как в США относятся к попыткам Сеула улучшить отношения с КНДР.

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