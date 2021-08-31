Лос-Анджелес, США, 31 августа, 2021, 15:33 — ИА Регнум. Команда проекта фильма «Обитель зла: Добро пожаловать в Раккун-Сити» постаралась как можно точнее воссоздать особняк Спенсера из игр Resident Evil. Об этом 31 августа сообщает портал Screen Rant.

компания Capcom Логотип игры Resident Evil

«Мы работали рука об руку с Capcom над этим фильмом до такой степени, что фактически получили от них чертежи проектов особняка Спенсера и полицейского участка», — сказал режиссёр Йоханнес Робертс в интервью журналистам.

Он добавил, что люди, занимавшиеся декорациями, также в точности воссоздали рисунки на стенах здания. Робертс заявил, что представители Capcom были «счастливы и взволнованы», когда увидели их.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Йоханнес Робертс назвал ключевым персонажем картины Лизу Тревор — девочку из игр Resident Evil, которая превратилась в мутанта в результате экспериментов, которые ставили над ней люди главы корпорации «Амбрелла» Озвелла Спенсера. Sony выложила в сеть первые кадры фильма, на одном из которых показала этого персонажа.