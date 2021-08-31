Москва, , 15:32 — REGNUM Несмотря на то, что в Южной Корее готовы улучшать отношения с Северной Кореей, в США такие шаги рассматриваются как неприемлемые и граничащие с предательством. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 августа заявил профессор университета «Кунмин» (Южная Корея) Андрей Ланьков. Так он прокомментировал новые призывы Сеула к восстановлению контактов с КНДР.

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«Дело в том, что в Вашингтоне считают неприемлемыми любые серьезные шаги, направленные на улучшение отношений Юга с Севером, — сказал Ланьков. — В Вашингтоне считают, что любая экономическая помощь Северу, любая экономическая поддержка Севера будет работать как на усиление КНДР, так и на дальнейшее развитие северокорейской ядерной программы, направленной против США. Поэтому подобные действия Юга вызывают огромное раздражение в Вашингтоне, где их воспримут как предательские. И в Сеуле это понимают».

Поэтому, как пояснил Ланьков, на протяжении последних двух лет Южная Корея, с одной стороны, «извергала фонтан предложений» по поводу возможного улучшения отношений с Севером. Но с другой стороны, все эти предложения носили в основном символический характер.

«Речь шла, например, о крохотных поставках товаров, в которых Север был, по большому счету, не очень заинтересован, — сказал эксперт. — Если речь заходила о поставках продовольствия, то подразумевались очень маленькие партии. А чаще всего речь шла о всяких акциях типа проведения совместных спортивных соревнований. Понятно, что Северу от этих мероприятий ни тепло, ни холодно, и на Севере это поведение Юга воспринимали как лицемерие. Ибо хорошо видели, что Юг вроде бы хочет улучшать отношения с Севером, но с другой стороны, для него решающую роль играют, конечно же, отношения с США. Это обстоятельство раздражало Пхеньян».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ланьков назвал фактор, который обесценивает все попытки Сеула наладить отношения с Пхеньяном.

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