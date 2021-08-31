Москва, , 15:32 — REGNUM Президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Ульяновской области Алексеем Русских. Встреча началась с проблемных вопросов, сообщает пресс-служба Кремля.

Владимир Путин провёл рабочую встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Ульяновской области Алексеем Русских Kremlin.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: спад перед новой волной? – все новости»

Глава государства поддержал предложение об обсуждении о том, что руководитель региона считает «первоочередным для Ульяновской области».

«Она у нас относится к регионам в экономическом и в промышленном отношении, в социальном — развитым, тем не менее вопросов накопилось очень много, требующих особого внимания», — сказал Владимир Путин.

Алексей Русских начал с ситуации с коронавирусом и экономической обстановки, затем сделав акцент на социальной сфере, где «очень много проблем». Ежегодно область теряет 8 тыс. жителей, включая миграционную убыль, так же в регионе «очень низкие доходы» населения.

В числе ключевых вопросов врио губернатора Ульяновской области назвал проблему с питьевой водой и оползневые явления на берегу Волги в Ульяновске, где «под угрозой порядка 100 тысяч населения правого берега». Для решения данных проблем начато проектирование водовода и укрепление оползневой зоны.

В ходе обсуждения президент обратил внимание на проблему, о которой Русских не упомянул — это обманутые дольщики, на что врио губернатора пообещал снять вопрос не более чем за 2,5 года.

«Давайте посмотрим на документы, которые вы подготовили. Здесь как раз речь о модернизации пассажирского транспорта, по адресной инвестпрограмме, строительству. Строительство, кстати, «припало» тоже», — сказал Владимир Путин.

И подчеркнул, что «помогать нужно людям», вовремя выделяя землю, «разбюрокрачивать принятие этих решений, помогать с инфраструктурой».

Алексей Русских, в свою очередь, пообещал заняться этими вопросам, поднят ещё одну тему: развитие территории, где ранее горели склады «и взрывались».

«Подготовьте предложения», — сказал Владимир Путин.

Напомним, 3 июня 2021 года в ходе рабочей поездки в Ульяновскую область премьер-министра Михаила Мишустина врио губернатора Алексей Русских попросил федеральную поддержку на противооползневые мероприятия. По его словам, 17-километровый участок волжского склона в Ульяновске примыкает к жилым домам и требует укрепления. Региональные власти отмечают, что склон начал значительно расти из-за подмыва водой после создания Куйбышевского водохранилища и строительства Жигулевской ГЭС.

Как сообщало ИА REGNUM, Алексей Русских был назначен врио губернатора Ульяновской области 8 апреля 2021 года. До этого он работал сенатором, представляя в Совете Федерации Московскую область. Русских сменил на посту Сергея Морозова, руководившего регионом с декабря 2004 года.