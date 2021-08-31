Веллингтон, 31 августа, 2021, 15:39 — ИА Регнум. На онлайн-площадке James Edition выставлен на продажу гиперкар Koenigsegg Agera S Hundra, получивший золотую отделку. Об этом сообщается на сайте компании.

James Edition Koenigsegg Agera S Hundra

На данный момент гиперкар находится в Новой Зеландии. Модель была выпущена в 2013 году и стала сотым автомобилем, произведенным шведской компанией Koenigsegg.

Данный Agera S Hundra был создан для заказчика из Гонконга. Кузов модели получил отделку из углеволокна, а также большое количество золотых деталей. Причем для создания этих деталей было использовано 24-каратное золото. Такое авто единственное в своем роде.

Koenigsegg Agera S Hundra был представлен на автомобильной выставке в Женеве в 2013 году. Agera S — это модификация гиперкара Agera R с доработанным «движком».

Модель получила восьмицилиндровый двигатель объёмом 5,0 л, который работает на низкооктановом топливе. Мощность мотора составляет 1030 л. с. и 1100 Нм максимального крутящего момента.

Напомним, на британском аукционе Collecting Cars продается уникальный Porsche 911 Turbo X88 чемпиона «Формулы-1» 2009 года Дженсона Баттона.

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