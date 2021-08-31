Москва, 31 августа, 2021, 15:30 — ИА Регнум. В России онлайн-ретейл будет расширять логистику доставки товаров, а вот офлайн-рознице придется постараться, чтобы сохранить клиентов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 августа заявила доцент кафедры маркетинга и рекламы института отраслевого менеджмента РАНХиГС Юлия Сяглова.

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«Розничная торговля — очень динамичный сегмент рынка. В прошлом пандемийном году он испытал спад из-за закрытия предприятий и существенных ограничений в ретейле. Теперь экономика начала восстанавливаться, соответственно восстанавливается и розничный товарооборот. Причем рост наблюдается как в офлайне, так и в цифровой среде, где покупки через крупные онлайн-платформы, маркетплейсы демонстрируют бурные темпы развития, — сказала Сяглова. — В дальнейшем можно с уверенностью предположить рост оборотов в платформенных форматах, причем не только внутри страны».

По ее словам, онлайн-ретейл будет расширять логистику доставки, благодаря чему производители и поставщики смогут найти новые рынки сбыта, а крупные маркетплейсы, цифровые агрегаторы и экосистемы — глобализировать свои модели.

«А вот будущее офлайн-розницы будет напрямую зависеть от выбранного формата или от корректировки существующего в пользу большей эмоциональной вовлеченности клиента, — сказала Сяглова. — Чтобы завлечь посетителя в магазин, сегодня нужен формат, предполагающий не только продажи, но и создание эмоционально насыщенных ситуаций: ивентов, мастер-классов, фабрик идей. Чтобы не проиграть более успешным ретейлерам, магазинам следует стремиться к формированию благоприятного пользовательского опыта».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Константин Ордов заявил, что в России рост розничного товарооборота свидетельствует не о восстановлении экономики, а лишь о наличии сбережений и доступа к кредитам.