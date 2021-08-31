Крит, Греция, 31 августа, 2021, 16:37 — ИА Регнум. Певец Филипп Киркоров приобрёл недвижимость в Греции за €10 млн (более 860 млн рублей). Об этом сообщило издание Lenta.ru.

Okras Филипп Киркоров

По данным издания, Киркорову принадлежит вилла на острове Крит. «Я решил, что пора. 15 лет туда езжу, неудобно быть на иждивении у друга», — объяснил он причину покупки недвижимости.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Филипп Киркоров приобрёл квартиру в центре Москвы почти за один миллиард рублей. Согласно выписке из Росреестра, экс-владельцем недвижимости был бывший президент Киргизии Аскар Акаев.