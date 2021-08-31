31 августа 2021 | Время чтения 8 мин

Конец 50-х — начало 60-х вообще стало временем, когда, казалось, все родители мечтали, чтобы их дети, прежде всего, получали образование: сначала среднее, а затем высшее. И тут Леонид Кравчук своих родителей — мать и отчима, — несомненно, радовал, не забывая между тем и о личной жизни. Образцовый советский молодой человек.

Платон Беседин, , 17:07 — REGNUM 24 августа 2021 Украина отпраздновала 30-летие своей независимости. Одним из людей, стоявших у истоков нового украинского государства, был его первый президент — Леонид Макарович Кравчук. ИА REGNUM предлагает вашему вниманию серию очерков писателя Платона Беседина о том, что это был за человек и в каком контексте он приходил к власти.

Леонид Кравчук с женой Антониной

Любовь приходит в платье скромном

Весьма любопытно одно из воспоминаний Леонида Кравчука о событии, пришедшемся на его студенческий период. А конкретно — о визите в Крым, на Чёрное море. «В моём селе Великий Житин не было ни света, ни радио, все удобства — на улице. В Крыму же, помимо всего этого, не было ещё и мяса и хлеба, а люди ходили буквально опухшие от укусов москитов и клопов». Воспоминание это Леонид делает зачастую вместе с размышлениями о том, что Украина кормила СССР. Правда, по последней версии, он признал, что это всё же не так. Возможно, и воспоминание о визите в Крым подкорректируется со временем тоже.

Однако именно таким «тоскливым положением дел», по мнению Кравчука, и объясняется решение Никиты Хрущёва отдать полуостров Украинской СССР. Генсек якобы приехал туда после инспекционной поездки своего зятя Алексея Аджубея, вспоминавшего, что толпы русских переселенцев обступали машину и жаловались на невыносимые условия жизни, нехватку продовольствия. Тогда Хрущёв, опять же якобы, и сказал в Киеве первому секретарю ЦК КПУ Алексею Кириченко: «Я принял решение, что Крым вы должны взять себе. Иначе он пропадёт».

На третьем же курсе, в 1956 году, как истинный комсомолец, Леонид Кравчук отправился поднимать целину. Ему, сельскому хлопчику, досталась работа на тракторе, освоенном ещё в Великом Житине. Вкалывал на нём Кравчук, бороздя дикую, непаханую местность, с его слов, буквально и днём и ночью, отчаянно борясь со сном. Леонид Макарович со свойственным ему лисьим внушением — и самовнушением, конечно же — рассказывает, что «ломал спичку на маленькие части, и ими подпирал веки, чтобы не закрывались». Ударник труда, не иначе! Такое выполнение и перевыполнение нормы позволяло заработать достаточно. Потому, когда другие студенты уехали, он остался — пересел на грузовик и отработал ещё четыре месяца. И в результате «на честно заработанные деньги купил себе отличное пальто и ручные часы».

Никита Хрущев и Климент Ворошилов на отдыхе в Крыму. На заднем плане слева – секретарь ЦК КПСС Алексей Кириченко. 1960-е

А тем временем в УССР после 1957 года интенсифицировались украинофильские процессы. Литература и периодика активно печатались на украинском языке. По сути, в советское время это был ещё один активный период украинизации. Беда в том, что и шовинизации тоже. Юрий Тараскин в книге «Война после войны. Воспоминания контрразведчика» и Александр Терещенко в работе «Чистилище СМЕРШа. Сталинские «волкодавы» рассказывают о том, что после смерти Иосифа Сталина по приказу Никиты Хрущёва были амнистированы многие активные члены ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Вернувшись домой, они начали восстановление данной организации; прежде всего через выдвижение своих, но ещё соответствующе не окрашенных людей на различные должности и посты. Авторы утверждают, что Леонид Кравчук начинал свою деятельность в одном из подразделений УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ), называвшемся «сотня отважных юношей», в задачи которых входили наблюдение, разведка, связь и — для самых старших — диверсии. Они, например, наводили немецкую авиацию на танковый резерв 1-го Украинского фронта, стоявший в Тучинском лесу.

«Не любили мы этих юношей, — отмечает Тараскин. — Самые настоящие садисты и садистки. На наших пленных солдатах отрабатывали практические занятия по наложению шин на сломанные конечности, ломая перед этим им руки и ноги, или разрезали их для изучения полевой хирургии и способов зашивания ран».

В Ровенской области, в Клеванском районе, к слову, находился и центральный провод ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Отсюда его командующий Роман Шухевич, которого уже в нулевых официально героизировал на Украине президент Виктор Ющенко, отдал приказ: «Мы должны добиться, чтобы ни одно село не признавало советскую власть. УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) должна действовать так, чтобы всех, кто ее поддерживает, уничтожать. Не надо бояться, что люди осудят нашу жестокость. Мы должны уничтожать всех, кого заподозрим в связях с советской властью, а их семьи будем вырезать до третьего колена. Пускай из сорока миллионов украинцев останется половина — ничего страшного в этом нет».

УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ). 1942

Процессы украинской радикализации шли вместе с улучшением жизни в Республике. Темпы промышленного роста составляли колоссальные 10% в год. Произошло укрупнение высших учебных заведений со 160 до 135 учреждений, при этом число студентов увеличилось более чем в 2 раза: с 101,5 до 417,7 тысячи человек. Конец 50-х — начало 60-х вообще стало временем, когда, казалось, все родители мечтали, чтобы их дети, прежде всего, получали образование: сначала среднее, а затем высшее. И тут Леонид Кравчук своих родителей — мать и отчима, — несомненно, радовал, не забывая между тем и о личной жизни. Образцовый советский молодой человек.

Его будущая супруга, Антонина Михайловна (так её называет и сам Кравчук), сознательно дистанцировалась от какой-либо публичности, но вместе с тем именно ей во многом подходит насколько заезженное, настолько и обязывающее определение — «первая леди». Молодой она вполне могла бы стать звездой кино — умница и красавица смотрит на нас с чёрно-белых фото, изысканная, элегантная, с естественной женственностью и подчёркнутым внутренним достоинством. Таковой, похоже, она осталась и на всю жизнь. Всё тот же Виталий Врублёвский так описывает её: «Высокая и стройная, с большими тёмными глазами и классическим греческим профилем, Тоня невольно привлекала к себе внимание, но уже тогда не любила засвечиваться, выскакивать вперёд. От сверстниц отличалась серьёзностью».

После студенчества занималась наукой, получив степень кандидата экономических наук, и долгое время, будучи доцентом, преподавала в том же Киевском университете Шевченко. Говорят, что, когда Леонид Макарович стал президентом, Антонина Михайловна рассудила так: «Ты президент, я всего лишь твоя жена. У меня своя работа и свои обязанности». От всех интервью и любых других актов публичности она отказывалась, сколько бы об этом ни просили и её, и Кравчука. «Я ей не запрещал, — говорит первый президент, — это она сама так решила. Она никогда не выставляла себя напоказ. Никогда». И в этом Антонина Михайловна видит один из секретов долгой супружеской жизни, так же, как и отсутствие разговоров дома о политике. Исключение для публичного мероприятия сделала один раз: в январе 2009 года, на 75-летие мужа.

Супруги Кравчук Clutch.net.ua

Антонина Мишура (в девичестве) родилась 3 ноября 1934 (в том же году, что и Леонид Кравчук) в селе Вири Сумской области и уже в раннем детстве осталась сиротой (отец погиб на железной дороге, мать умерла). Растила и воспитывала её старшая сестра Лидия. Антонина с отличием окончила Сумской экономический техникум и поступила, так же в числе пятипроцентников (окончивших школу с золотой медалью), в Киевский государственный университет им. Тараса Шевченко, где, собственно, и познакомилась с Леонидом Кравчуком, с которым училась в одной группе. Сперва они сдружились, после она начала опекать его, кормя горячими свежими супчиками и борщами, приготовленными на общей кухне. Любили и умели танцевать.

Сблизились же Леонид Кравчук и Антонина Мишура на целине в Кустанайской области. Добирались туда товарняком восемь или десять суток. На месте питались вермишелью, сушеной картошкой, варили пшеницу. Постоянная нехватка воды, жажда. Девушки спали в вагончиках, студенты — в палатках, старожилы — в землянках.

Врублёвский рассказывает, что Кравчук решил делать предложение после того, как он заболел, а Антонина не только ухаживала за ним, но и добилась того, что его, не приходившего в сознание, отправили в больницу, спасли. Вернувшись с целины, они поженились. Леонид, делая предложение, цитировал стихотворения Максима Рыльского, Антонина соглашалась не сразу, но в итоге они, студенты экономического факультета Киевского госуниверситета имени Шевченко, образовали, казалось, близкую к идеалу пару. Свадьбу играли по-студенчески. В Ленинской комнате общежития. Невеста была в нежно-розовом платье, жених — в тёмном костюме. Кормили винегретом, жареной картошкой и «одесской» колбасой. От имени деканата молодоженов поздравил профессор Жученко, читавший историю экономической мысли. Парторг университета Цибуляк уверял в том, что молодые супруги достигнут больших высот.

В принципе, так и случилось. Более полувека вместе.

Продолжение следует.

Ранее об этом: Хитрый лис Леонид Кравчук: отец независимой Украины. Очерк 1

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