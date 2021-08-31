Москва, , 15:29 — REGNUM Южная Корея пытается наладить контакты с Пхеньяном, но есть фактор, который обесценивает все попытки такого рода. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 августа заявил профессор университета «Кунмин» (Южная Корея) Андрей Ланьков. Так он прокомментировал информацию о том, что в министерстве объединения Южной Кореи вновь призвали к возобновлению контактов с КНДР.

Две Кореи Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Задача-минимум — это наличие каких-то контактов, помощи, обмена и, соответственно, хотя бы внешне дружелюбные отношения между двумя корейскими государствами, — сказал Ланьков. — Но налаживанию контактов между КНДР и Южной Кореей мешает одна проблема. Южнокорейское руководство хочет улучшить отношения с Северной Кореей и, более того, готово делать это в значительный убыток себе. Но еще сильнее оно хочет сохранять хорошие отношения с США. Фактически Южная Корея сейчас — это очень проамериканская страна. Поэтому главным условием любого улучшения отношений с Северной Кореей является то, что любые мероприятия такого рода не должны вызывать раздражения в Вашингтоне. На практике же это условие фактически обесценивает все благие национал-патриотические порывы южнокорейского руководства».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ланьков рассказал, что Сеул готов платить за поддержание хороших отношений с КНДР.

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