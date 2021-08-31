Москва, 31 августа, 2021, 15:29 — ИА Регнум. Московский «Спартак» не вёл переговоров с бывшим главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым. Об этом 31 августа сообщил глава пресс-службы клуба Дмитрий Зеленов.

Twitter.com/StasCherchesov Станислав Черчесов

«Фейк-ньюс. «Спартак» не проводил переговоров с Черчесовым», — цитирует Зеленова «Спорт-Экспресс».

Ранее портал Sport24 сообщил, что представители «Спартака» встречались с Черчесовым, чтобы обсудить возможность сотрудничества.

Напомним, в настоящее время наставником красно-белых является португальский специалист Руй Витория. После шести туров команда идёт на набрала семь очков и идёт на 10-м месте в чемпионате России.