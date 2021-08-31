Казань, 31 августа, 2021, 15:41 — ИА Регнум. В Татарию для организации прививочной кампании от гриппа поступила первая партия вакцины «Ультрикс Квадри». Препарат в количестве 342 720 доз в ближайшее время развезут по детским поликлиникам республики, сообщает 31 августа региональный минздрав.

Eknews.net Вакцина от гриппа

Данная прививка в качестве профилактической иммунизации против сезонного гриппа предназначена для детей и беременных. Она вводится однократно внутримышечно. Вакцина «Ультрикс Квадри» не может вызвать развитие гриппа, так как не содержит живого вируса заболевания.

Отмечается, что прививочная кампания стартует ранней осенью, до того, как начнется сезонный подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии осенью и зимой ожидают подъема заболеваемости ОРВИ, в том числе коронавирусом. По словам замглавы управления Роспотребнадзора по РТ Любови Авдониной, только прививка позволит не уйти в рост и не вводить новые ограничения.

Читайте также: В Татарии в осенне-зимний период ожидают подъёма заболеваемости ОРВИ

Читайте также: В Пензенскую область поступила первая партия вакцины против гриппа

Читайте также: В Ярославской области начинается вакцинация от гриппа