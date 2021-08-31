Пхеньян, 31 августа, 2021, 15:28 — ИА Регнум. Чрезвычайный и полномочный посол КНДР Ли Рён Нам нанёс протокольный визит министру общественной безопасности и члену Госсовета КНР Чжао Кэчжи. Об этом говорится на официальном сайте северокорейского внешнеполитического ведомства.

Roman Harak КНДР и КНР

В ходе визита представитель Северной Кореи подчеркнул необходимость укрепления и развития двусторонних отношений дружбы и сотрудничества.

В свою очередь китайский политик отметил, что КНДР и Китай являются дружественными соседними странами, а также сообщил об «открытии новой страницы корейско-китайской дружбы».

Он также пожелал корейскому народу успехов в свершении дела социалистического строительства под руководством генерального секретаря Ким Чен Ына.