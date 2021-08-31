Калуга, 31 августа, 2021, 15:57 — ИА Регнум. Следственными органами завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего калужанина. Он обвиняется в покушение на убийство двух лиц, сообщили 31 августа корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Kaluga.sledcom.ru Место преступления.

По версии следствия, вечером 26 июня около дома на пересечении калужских улиц Ленина и Билибина обвиняемый увидел свою бывшую жену в компании другого мужчины и ударил обоих ножом. Довести умысел на убийство злоумышленнику не удалось, так как потерпевшим была оказана своевременная медицинская помощь.

В настоящее время уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд. Подозреваемый содержится под стражей.