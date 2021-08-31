Москва, 31 августа, 2021, 15:27 — ИА Регнум. За поддержание сотрудничества между КНДР и Южной Кореей платить придется Сеулу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 августа заявил профессор университета «Кунмин» (Южная Корея) Андрей Ланьков. Так он прокомментировал информацию о том, что в Южной Корее вновь призвали возобновить переговоры с КНДР.

(stephan) Северная Корея и Южная Корея

«В идеале южнокорейское руководство хочет вернуться к так называемой «солнечной политике». То есть начать активные контакты, в первую очередь экономические, с Северной Кореей, — сказал Ланьков. — При этом в Сеуле отлично понимают, что даже если эти контакты будут называться торговлей или экономическим обменом, они будут возможны только в том случае, если южнокорейская сторона будет их субсидировать. Иначе говоря, торговать и сотрудничать с Северной Кореей Южная Корея может только себе в убыток».

По словам Ланькова, в противном случае для Северной Кореи сотрудничество просто неинтересно.

«Все предшествовавшие проекты субсидировались Южной Кореей. Однако в силу ряда идеологических и политических причин южнокорейское руководство никакой проблемы в этом не видит и готово платить Северной Корее за ее «хорошее поведение», — сказал востоковед.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ланьков рассказал, какие у Сеула есть прагматические причины добиваться налаживания контактов с Пхеньяном.