Киев, , 15:26 — REGNUM Остров Змеиный в Черном море является «лакомым кусочком» для России, заявил бывший заместитель начальника Генштаба ВС Украины, генерал Игорь Романенко.

Остров Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, возможный захват этого острова позволит России заблокировать порты Одесской и Николаевской областей.

Украинский генерал отметил, что Россия может захватить Змеиный за сутки. Он опасается, что, если это произойдет, то будет перекрыто украинское судоходство.

«По Азову его почти закрыли, а если и это направление перекроют, то это будет иметь очень серьезные экономические и военно-политические последствия», — цитирует его издание «Главред».

Романенко считает, что от нападения Москву якобы сдерживает только негативная реакция мирового сообщества. Вместе с тем Киев уже отрабатывает варианты обороны острова, подытожил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа президент Украины Владимир Зеленский посетил остров Змеиный в Черном море, где наблюдал за составляющей командно-штабных учений с участием командования объединенных сил Вооруженных сил Украины и всех видов и родов войск.

По легенде учений украинские военные успешно противодействовали морскому десанту условного противника, уничтожали вражеские суда и отразили потенциальные попытки агрессора захватить остров. По результатам учений Зеленский заявил, что у Украины есть мощная армия, которая готова защищать «страну, государственность и суверенитет на каждой части независимой украинской земли».

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