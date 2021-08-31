Киев, 31 августа, 2021, 15:26 — ИА Регнум. Остров Змеиный в Черном море является «лакомым кусочком» для России, заявил бывший заместитель начальника Генштаба ВС Украины, генерал Игорь Романенко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Остров

По его словам, возможный захват этого острова позволит России заблокировать порты Одесской и Николаевской областей.

Украинский генерал отметил, что Россия может захватить Змеиный за сутки. Он опасается, что, если это произойдет, то будет перекрыто украинское судоходство.

«По Азову его почти закрыли, а если и это направление перекроют, то это будет иметь очень серьезные экономические и военно-политические последствия», — цитирует его издание «Главред».

Романенко считает, что от нападения Москву якобы сдерживает только негативная реакция мирового сообщества. Вместе с тем Киев уже отрабатывает варианты обороны острова, подытожил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа президент Украины Владимир Зеленский посетил остров Змеиный в Черном море, где наблюдал за составляющей командно-штабных учений с участием командования объединенных сил Вооруженных сил Украины и всех видов и родов войск.

По легенде учений украинские военные успешно противодействовали морскому десанту условного противника, уничтожали вражеские суда и отразили потенциальные попытки агрессора захватить остров. По результатам учений Зеленский заявил, что у Украины есть мощная армия, которая готова защищать «страну, государственность и суверенитет на каждой части независимой украинской земли».

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