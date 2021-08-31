Москва, 31 августа, 2021, 15:25 — ИА Регнум. Одна из причин того, что Китай продолжает наступление на биткоин, может быть связана с жалобами населения, которое из-за низкой финансовой грамотности становится жертвой мошенничества на криптовалютном рынке. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 августа заявила руководитель российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС Антонина Левашенко. По ее словам, ранее Китай занимал высокую долю на рынке майнинга криптовалют, и его нынешнюю борьбу с ними можно расценивать как попытку поставить полностью под контроль финансовые операции.

Криптовалюта

«Еще один повод начать наступление на биткоин — жалобы населения, обладающего низкой финансовой грамотностью, на случаи мошенничества на криптовалютном рынке, — сказала Левашенко. — Между тем США, страны ЕС, Япония и ряд других уже создали правовые механизмы для противодействия мошенничеству и незаконной деятельности с использованием криптовалют. А также они усилили законодательство по защите инвесторов в сфере налогообложения и в системе противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма. Это обеспечило прослеживаемость транзакций, а также дополнительные доходы от налогов».

Поэтому, как полагает Левашенко, крупным экономикам мира может быть невыгодно ограничивать использование криптовалют.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что борьба властей КНР с биткоином связана с попытками укрепить положение цифрового юаня, который уже успешно прошёл стадию внедрения.