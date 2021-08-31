Москва, , 15:24 — REGNUM Россия и Армения укрепляют взаимодействие по противодействию эпидемии. Об этом 31 августа заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции глав МИД РФ и Армении.

«Договорились о продолжении сотрудничества по противодействию коронавирусной инфекции. Мы уже несколько партий вакцины «Спутник V» в Армению поставили. Сейчас ожидаются новые партии», — заявил Лавров.

«Договорились, что это сотрудничество будет развиваться у нас на системной основе между соответствующими медицинскими научными учреждениями», — указал он.