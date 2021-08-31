Москва, 31 августа, 2021, 15:24 — ИА Регнум. Власти Южной Кореи не хотят, чтобы на полуостров вернулась напряженность, которая возникла там в 2017 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 августа заявил профессор университета «Кунмин» (Южная Корея) Андрей Ланьков. Так он прокомментировал призывы Южной Кореи восстановить диалог с КНДР.

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«Помимо идеологических причин, есть причина сугубо прагматическая, — сказал Ланьков. — В Южной Корее опасаются любых кризисов. Там хорошо помнят, как в 2017 году и Пхеньян, и Вашингтон пошли на обострение. И некоторое время казалось, что на Корейском полуострове вот-вот начнется военный конфликт. Повторения этого в южнокорейском руководстве не хотят».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ланьков объяснил, какими идеологическими взглядами руководствуются некоторые представители южнокорейского руководства.