Джакарта, 31 августа, 2021, 15:23 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо во время рабочего визита в провинцию Западная Ява заявил, что после семи лет строительства плотина Кунинган была открыта. Об этом глава государства написал в Twitter.

Kremlin.ru Джоко Видодо

Строительство плотины обошлось в 513 млрд индонезийских рупий ($35,9 млн).

По словам президента, плотина обеспечит водоснабжение 3 000 гектаров общинных рисовых полей.

https://twitter.com/jokowi/status/1432656935816286208