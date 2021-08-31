Москва, 31 августа, 2021, 15:32 — ИА Регнум. Москва, Симферополь и Сочи этим летом оказались самыми популярными направлениями полётов среди жителей РФ. Таковы данные аналитического центра сервиса поездок и путешествий Туту.ру.

Forumkuban.org Сочи

Отмечается, что только 5% всех путешествий, которые совершили жители России, были зарубежными. В Москву, исходя из количества проданных билетов, летали 20% путешественников, в Симферополь — 9,8%, а в Сочи — 9,2%.

Ещё 9,1% полётов пришлось на Санкт-Петербург, 5,1% — на Анапу. В десятку популярных направлений вошли Краснодар, Калининград, Екатеринбург, Геленджик и Минеральные Воды.

Полёт в Москву в среднем обошёлся в 6147 рублей (+5% к лету 2020 года), в Симферополь — в 7776 рублей (+4%), в Санкт-Петербург — в 6718 рублей (+6%), в Краснодар — в 7168 рублей (+6%). В среднем на перелёт по России путешественники тратили по 7646 рублей.

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