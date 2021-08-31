Москва, 31 августа, 2021, 15:22 — ИА Регнум. Южная Корея демонстрирует реальное стремление к возобновлению контактов с Северной Кореей. Об этом 31 августа корреспонденту ИА REGNUM заявил профессор университета «Кунмин» (Южная Корея) Андрей Ланьков. Так он прокомментировал новость о том, что министр объединения Южной Кореи Ли Ин Ён призвал к скорейшему восстановлению переговоров с КНДР.

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«Что-то в таком духе официальные южнокорейские лица говорят примерно каждые две-три недели уже пару лет, — сказал Ланьков. — Это отражает реальное стремление Южной Кореи к возобновлению контактов с Северной Кореей. Вызвано это несколькими обстоятельствами. Одно из них носит идеологический характер. Нынешнее правительство Южной Кореи состоит в значительной степени из участников антиамериканского и отчасти пропхеньянского студенческого движения 1980-х годов. Былой радикализм они, конечно, потеряли. И свои взгляды очень сильно пересмотрели».

Однако, как подчеркнул Ланьков, для них все еще очень характерны определенные симпатии к Северной Корее и мечты о сохранении национального единства.

«Это мечта, которую разделяют не все, но многие в нынешнем южнокорейском руководстве. Просто потому что это мечта их юности. Мечта, от которой они отказались, но не полностью», — сказал Ланьков.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Ли Ин Ёна, Южная Корея, КНДР и США должны возобновить переговоры даже в отсутствие идеальных условий для диалога.