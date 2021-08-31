Тюмень, 31 августа, 2021, 15:22 — ИА Регнум. В Тюменской области из-за коронавирусной инфекции закрыто на карантин 25 групп в детских садах. Об этом сообщает «Тюменская область сегодня» со ссылкой на региональный оперативный штаб.

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Забелели COVID-19 15 дошкольников, среди контактных — 466 детей.

Большинство групп, 16, закрыто в Тюмени, четыре — в Тобольске, одна — в Тюменском районе, по две группы в Нижнетавдинском и Казанском районах.

По данным оперштаба, в Тюменской области к 30 августа был выявлен 31 ребёнок с COVID-19.