Уфа, 31 августа, 2021, 15:38 — ИА Регнум. Инновационную площадку проекта госпитальных школ России «УчимЗнаем» открыли в Уфе. Об этом 31 августа сообщает пресс-служба министерства семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии.

Today.kz Ребенок в больнице

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Инновационная площадка открылась в Республиканской детской клинической больнице. Каждый год здесь получают лечение свыше 20 тысяч детей.

«Новый класс «УчимЗнаем» стал первой в республике образовательной площадкой, расположенной в стенах медицинского учреждения. И он уже первого сентября откроет свои двери для 60 ребятишек, находящихся в стационаре», — говорится в сообщении пресс-службы.