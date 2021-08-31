Москва, , 15:19 — REGNUM Россия и Армения намерены укреплять сотрудничество своих регионов в экономической сфере. Об этом 31 августа заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции глав МИД РФ и Армении.

«Мы высказались в пользу укрепление нашего делового партнёрства через активизацию связей между представителями бизнеса и между регионами России и Армении», — заявил Лавров.

«В этом плане у нас есть эффективный инструмент — двухсторонний межрегиональный форум. Планируется его восьмое заседание, которое имеется в виду организовать, надеюсь, в этом году. В зависимости от развития эпидемиологической ситуации», — указал он.