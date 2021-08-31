Бишкек, 31 августа, 2021, 15:18 — ИА Регнум. В Киргизии возникла острая необходимость усилить контроль за государственной границей. Об этом 31 августа заявил президент республики Садыр Жапаров в ходе выступления по случаю годовщины независимости республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Киргизия

«В связи с изменяющейся ситуацией в регионе на повестке дня стоит острая необходимость укрепления наших приграничных территорий и активизации контрольных мероприятий», — сказал глава государства.

Жапаров добавил, что давних времён киргизы были воинами. Он заявил, что нужно об этом помнить и продолжать совершенствовать военное мастерство. По словам президента, основная цель для властей страны — максимально быстро повысить боеспособность армии, пополнив ее вооружение.

Глава республики также отметил, что Бишкек уважает соседей и заинтересован в сотрудничестве с дружественными странами.

Стоит отметить, что в этом году в Киргизии отмечают независимость республики 30-й раз. 31 августа в стране является официальным выходным днём.