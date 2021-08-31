Кемерово, 31 августа, 2021, 15:18 — ИА Регнум. В парке имени Жукова Кемерова сегодня, 31 августа, состоялась линейка-посвящение для 398 первокурсников губернаторских образовательных учреждений. Об этом сообщил официальный телеграм-канал «Цивилёв. Live».

Юлия Карнаева ИА REGNUM Очередное 1 сентября

Следите за развитием событий в трансляции: «Скоро в школу: подготовка к новому учебному году – все новости»

«В Кузбассе делается все, чтобы каждый из вас смог проявить себя, показать свои способности. Для учебы, дополнительного образования и физического развития подготовлена хорошая база. От вас требуется только стремление в достижении поставленных целей. Впереди у вас увлекательная, интересная жизнь. Вы — будущее Кузбасса, дерзайте, и все у вас получится», — сказал в напутственном слове губернатор региона Сергей Цивилёв.

Посвящение прошли воспитанники кадетской губернаторской школы-интерната МЧС, кадетской школы-интерната полиции, женской гимназии-интерната, многопрофильного лицея-интерната и специальной общеобразовательной школы.

Все воспитанники находятся на полном государственном обеспечении. За счёт бюджета региона они получают четырехразовое питание, обмундирование, учебники и школьные принадлежности. Для них организовано посещение театров, музеев, спортивных учреждений, медицинское обслуживание. Также ребятам ежемесячно выплачивается стипендия в размере 330 рублей, а детям-сиротам — 660 рублей.