Лондон, 31 августа, 2021, 15:17 — ИА Регнум. Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» обратился к премьер-лиге с просьбой изменить игровые номера некоторых игроков команды. Об этом 31 августа сообщает Sky Sports.

«Манчестер Юнайтед»

Отмечается, что это сделано, чтобы нападающий Криштиану Роналду смог выступать под седьмым номером. Сейчас под ним играет уругваец Эдинсон Кавани.

Согласно правилам АПЛ, футболист не может получить номер, под которым был заявлен другой игрок команды. По этой причине выступавший под седьмым номером в дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо не смог взять этот номер в «Манчестер Юнайтед».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» спустя 12 лет. Он выступал за клуб с 2003 по 2009 год.