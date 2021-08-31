Оренбург, 31 августа, 2021, 15:16 — ИА Регнум. В Новотроицке Оренбургской области растет заболеваемость коронавирусной инфекцией. На карантин отправлены пять групп в двух детских садах. Среди педагогов дошкольных учреждений девять воспитателей заболели COVID-19, еще 12 человек являются контактными. Об этом сообщает городская администрация.

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На сегодняшний день с коронавирусной инфекцией и пневмонией в больницах находятся 196 новотройчан, еще 342 пациента лечатся амбулаторно. Среди заражённых коронавирусом зарегистрировано 54 ребенка. Главной причиной болезни детей называют вспышку в семейных очагах.

В муниципалитете вакцинацию от COVID-19 прошли 77% работников образовательных учреждений. В целом в городе привито первым компонентом привито 29 622 жителей (68,2%), вторым компонентом 26 242 человек (60,4%) от утвержденного плана.