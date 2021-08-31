Обнинск, Калужская область, 31 августа, 2021, 15:45 — ИА Регнум. На Обнинском научно-производственном предприятии «Технология» им. А. Г. Ромашина (входит в Ростех) Калужской области во главе с первым заместителем председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации Андреем Ельчаниновым рассмотрены вопросы организации серийного производства комплектующих для пассажирского среднемагистрального самолёта МС-21, сообщил 31 августа корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор ОНПП «Технология» Андрей Силкин.

Technologiya.ru Андрею Ельчанинову представлены производственные площадки для серийного производства хвостового оперения самолёта МС-21

Наряду с современным оборудованием Ельчанинову были представлены новые производственные площадки, организованные для серийного производства хвостового оперения МС-21, а также участок, на котором выпускаются звукопоглощающие конструкции резонансного типа для отечественного двигателя ПД-14. На первый серийный самолёт МС-21−300 установлено крыло из отечественных композитов. Ведутся испытания самолёта МС-21−310, оснащённого российскими двигателями ПД-14.

«Обеспечение запланированного выпуска до 72 машин в год потребует значительного роста объёмов продукции, выпускаемой участниками кооперации, и повышения уровня взаимодействия между всеми организациями, задействованными в реализации проекта, — отметил Андрей Ельчанинов. — В целом программа МС-21 позволила российским участникам проекта выйти на новый технологический уровень. Сегодня основная задача, стоящая перед предприятиями, — организация серийного выпуска авиалайнера».

«Можно с уверенностью говорить о готовности ОНПП «Технология» к наращиванию объемов выпуска продукции для программы МС-21. Отработаны производственные процессы, проведена модернизация оборудования, определены источники дополнительного финансирования. Кроме того, наше предприятие готово расширить участие в кооперации и обеспечить авиалайнер изделиями конструкционной оптики», — отметил Андрей Силкин.