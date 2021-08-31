В Обнинске займутся серийным производством деталей для самолёта МС-21
Обнинск, Калужская область, 31 августа, 2021, 15:45 — ИА Регнум. На Обнинском научно-производственном предприятии «Технология» им. А. Г. Ромашина (входит в Ростех) Калужской области во главе с первым заместителем председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации Андреем Ельчаниновым рассмотрены вопросы организации серийного производства комплектующих для пассажирского среднемагистрального самолёта МС-21, сообщил 31 августа корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор ОНПП «Технология» Андрей Силкин.
Наряду с современным оборудованием Ельчанинову были представлены новые производственные площадки, организованные для серийного производства хвостового оперения МС-21, а также участок, на котором выпускаются звукопоглощающие конструкции резонансного типа для отечественного двигателя ПД-14. На первый серийный самолёт МС-21−300 установлено крыло из отечественных композитов. Ведутся испытания самолёта МС-21−310, оснащённого российскими двигателями ПД-14.