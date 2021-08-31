Москва, 31 августа, 2021, 15:11 — ИА Регнум. Перераспределение доходов в регионы России — это вопрос довольно щекотливый, заявил корреспонденту ИА REGNUM исполнительный директор Департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Тузов.

Регионы России

«Алексей Чекунков аргументирует свою позицию тем, что система централизации налогов была принята в трудные для страны времена, а сейчас, якобы, в этом необходимости нет, поэтому большая часть налоговых поступлений от добычи природных ресурсов должна оставаться в регионах, в которых они добываются.

С утверждением о том, что трудные времена для бюджета позади, вряд ли согласятся в МинФине, относительно недавно пролоббировавшем повышение пенсионного возраста, повышение НДС и ряда акцизов, при этом продолжающем откладывать значительную часть поступлений от экспорта на «черный день». Т

акже довольно странным это утверждение покажется представителем металлургии, производителям минеральных удобрений и нефтяников, для которых налоги и экспортные пошлины повышаются. Ну и в целом, для страны, против которой введены массированные экономические санкции, да ещё и в период общемировой пандемии такой взгляд представляется излишне оптимистичным.

Кроме того, довольно странно рассматривать ресурсы Дальнего Востока как некую коллективную собственность жителей данного региона. Завоевание и освоение этих территорий, а главное, их оборона в прошлом и будущем осуществлялись и будут осуществляться за счет ресурсов всей страны.

В том числе и тех регионов России, природные ресурсы которых во многом были истощены в процессе этой экспансии. И даже сейчас в развитие инфраструктуры Сибири и Дальнего Востока федеральный центр вкладывает куда больше, чем в какую-нибудь Рязань или Тверь. Вряд ли стоит решать проблемы в одной части страны, создавая их в другой», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Минвостокразвития Алексей Чекунков считает нужным перераспределить доходы в регионы России.

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