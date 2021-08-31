Таллин, , 15:10 — REGNUM Президентом Эстонии во втором туре избран директор национального музея Алар Карис. Об этом говорится в сообщении пресс-службы эстонского парламента в Facebook.

Эстония Иван Шилов © ИА REGNUM

Так, при тайном голосовании Карис получил 72 голоса. Всего в голосовании участвовали 80 членов парламента, восемь бюллетеней были не заполнены.

Как сообщало ИА REGNUM, в понедельник, 30 августа, в национальном парламенте Эстонии Рийгикогу прошел первый тур президентских выборов. У центристов и реформистов 59 мест в Рийгикогу. Для избрания президента страны в парламенте за кандидата должны были проголосовать не менее 68 из 101 депутата.

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