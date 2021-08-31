Москва, 31 августа, 2021, 16:36 — ИА Регнум. Телеведущий Владимир Соловьёв отреагировал на критику в его адрес со стороны певицы Ольги Бузовой. Об этом сообщило издание StarHit.

Dmitry Rozhkov Владимир Соловьёв

По мнению Соловьёва, артистке нужна профессиональная помощь психиатра. «У нее болезнь Уткина — это когда человека употребляет слова, о значении которых не знает. Если она и дальше продолжит говорить о людях в таком же духе, ей понадобится и адвокат, потому что найдется человек, который не станет все это терпеть», — заявил телеведущий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ольга Бузова назвала «дном» поведение Владимира Соловьёва во время эфиров его передач. Как считает певица, ведущий позволяет себе унижать женщин и гостей программ ради высоких рейтингов.