Нижний Новгород, 31 августа, 2021, 15:07 — ИА Регнум. Нижегородцев предупредили о высокой пожароопасности на период с 31 августа по 3 сентября. В МЧС запретили жителям области ходить в леса. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства 31 августа.

ГУ МЧС РФ по Ивановской области Пожарный

По данным МЧС в последний день августа и первые дни сентября в Нижегородской области «сохранится четвертый класс пожароопасность. Местами ситуация может усугубиться и будет достигнут пятый класс пожароопасности».

«Нижегородцам в эти дни запрещается посещать леса, жечь мусор на дачных участках, разводить костры в лесных зонах, не оставлять там горячую золу, бычки или салфетки, пропитанные легковоспламеняющимися жидкостями», — цитирует ведомство NewsNN.ru.