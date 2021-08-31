Москва, , 15:07 — REGNUM Россия и Армения поддерживают отношения друг с другом на высоком уровне. Об этом 31 августа заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции глав МИД РФ и Армении.

«У нас отношения развиваются ритмично. Только в этом году президент России и премьер-министр Армении встречались трижды, провели больше дюжины телефонных разговоров, в том числе буквально на днях. Дважды состоялись очные встречи глав правительств России и Армении и активно работает межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству на уровне вице-премьеров», — заявил Лавров.

«Мы договорились памятные мероприятия, юбилейные мероприятия, посвящённые празднованию в следующем году 30-летия дипломатических отношений между нашими странами и 25-летию двухстороннего договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи», — указал он.