Москва, 31 августа, 2021, 15:10 — ИА Регнум. С начала 2021 года спрос на подержанные электрокары в России увеличился на 124%. Об этом говорится в исследовании сервиса «Авито Авто».

Электромобили

При этом отмечается, что количество предложений на электромобили с пробегом возросло за год на 129%.

Наибольшей популярностью у жителей России пользуется электрокар с пробегом Nissan Leaf, средняя цена которого составляет 599 тыс. рублей. На втором месте оказался BMW i3. Средняя стоимость этой модели, по данным сервиса, составляет 1 899 000 рублей.

Следующие три позиции рейтинга самых популярных подержанных электрокаров в России занимают модели Tesla. Model S на третьей позиции. Ее средняя цена составляет 3 387 000 рублей. Следом идут: Model 3 (3 750 000 рублей) и Model X (6 735 000 рублей).

Ранее заместитель министра экономического развития Илья Торосов представил прогноз, согласно которому к 2024 году доля электромобилей в России вырастет до 4%.

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